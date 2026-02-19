Belpasso, tragedia a Giaconia: muore Michael (26 anni). Ferito grave un 39enne, entrambi di Misterbianco

BELPASSO (CT) — Si chiamava Michael Duse, aveva 26 anni ed era originario di Misterbianco, il giovane motociclista che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 18 febbraio 2026, nella frazione di Giaconia, in territorio di Belpasso.

Il ragazzo viaggiava in sella alla sua Yamaha, che in quel momento sarebbe stata affiancata da un’altra moto. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi sarebbero entrati in contatto con un’autovettura, una Hyundai i10, con a bordo tre persone.

L’impatto è stato violentissimo e per il 26enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Lo schianto alle 20 allo svincolo di Giaconia

Il tragico incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 20, allo svincolo di Giaconia, precisamente all’incrocio tra via Nettuno e via Leoncavallo.

Nello scontro è rimasto gravemente ferito anche il conducente dell’altra moto: un uomo di circa 39 anni, trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Secondo quanto appreso, il centauro sarebbe arrivato in pronto soccorso intorno alle 21.30, preso in carico dall’équipe di Ortopedia e Traumatologia e sottoposto a un intervento chirurgico per diverse fratture. La prognosi è stata sciolta ed è pesantissima: circa 40 giorni.

Feriti lievi gli occupanti dell’auto

Non sarebbero gravi invece le condizioni dei tre occupanti della Hyundai i10, tra cui una donna alla guida. Tutti sarebbero stati trasportati all’ospedale di Paternò per accertamenti.

Sul posto 118 e carabinieri

Dopo l’allarme lanciato al 112, sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri di Belpasso insieme ai militari della Compagnia di Paternò, impegnati nei rilievi e nelle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

La passione per la Yamaha e le moto

Michael Duse era conosciuto tra amici e conoscenti per la sua grande passione per le moto. Sul suo profilo Instagram erano numerose le immagini che lo ritraevano in sella alla sua Yamaha, simbolo di un amore autentico per le due ruote.

Un’altra giovane vita spezzata sulle strade del Catanese, in un incidente che ha scosso profondamente le comunità di Misterbianco e Belpasso.