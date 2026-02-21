95047

Italia in lutto, morto il piccolo Domenico: La mamma: “Mio figlio non deve essere dimenticato”

21 febbraio 2026 09:38
Non ce l’ha fatta il piccolo paziente sottoposto a trapianto lo scorso 23 dicembre 2025. Il decesso è avvenuto nella mattinata di sabato 21 febbraio 2026, in seguito a un improvviso e irreversibile peggioramento delle sue condizioni cliniche.

A darne notizia è stata l’Azienda Ospedaliera dei Colli, che in una nota ufficiale ha espresso il proprio cordoglio:

«Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche.

La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore».

La comunità si stringe attorno ai familiari del piccolo Domenico in queste ore di grande dolore.

