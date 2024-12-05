PATERNO’: RUBRICA OGGETTI SMARRITI – RITROVATO UN MAZZO DI CHIAVI
Nella nostra rubrica dedicata agli oggetti smarriti, segnaliamo il ritrovamento di un mazzo di chiavi a Paternò.Le chiavi sono state trovate in via Tenente Cunsolo, precisamente di fronte al negozio c...
Nella nostra rubrica dedicata agli oggetti smarriti, segnaliamo il ritrovamento di un mazzo di chiavi a Paternò.
Le chiavi sono state trovate in via Tenente Cunsolo, precisamente di fronte al negozio che vende macchine.
Chiunque riconosca il mazzo di chiavi o pensi che possa appartenergli, può contattare la nostra redazione. Siamo raggiungibili tramite WhatsApp al numero 393 950477 o via email all’indirizzo [email protected].
Speriamo che questo annuncio aiuti a far ritrovare al più presto il legittimo proprietario. Facciamo appello alla collaborazione della comunità per garantire una rapida restituzione dell’oggetto smarrito!