🚨 Superstrada 121 nel caos: lunghe code e traffico in entrambi i sensi di marcia ⚠️ corsie ristrette fino al 26 marzo

Superstrada 121, corsie ristrette fino al 26 marzo: traffico e lunghe code in entrambi i sensi di marcia

Si registrano e si potranno registrare lunghe code e rallentamenti sulla superstrada 121 a causa di una limitazione temporanea alla circolazione disposta da Anas.

Come comunicato dall’ente, fino al 26 marzo, nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 19, ad esclusione dei giorni festivi, lungo la strada statale 121 “Catanese” verranno ristrette entrambe le corsie di marcia delle due carreggiate, con possibili disagi per gli automobilisti in entrambi i sensi di marcia.

Il restringimento riguarda il tratto compreso tra il km 8,500 e il km 8,600, dove sono in corso interventi che stanno causando rallentamenti e traffico intenso soprattutto nelle ore di maggiore afflusso.

A renderlo noto è Anas, che in una nota spiega come la limitazione si renda necessaria per consentire a Terna, tramite l’impresa esecutrice Elettrowit, di effettuare interventi sull’elettrodotto presente nella zona.

Per questo motivo si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione, a moderare la velocità e, se possibile, a programmare gli spostamenti tenendo conto dei possibili rallentamenti lungo la tratta interessata dai lavori.