PORTAFOGLIO RITROVATO DA LEROY MERLIN A ETNAPOLIS: SI CERCA LA PROPRIETARIA
Un portafoglio di marca Valentino è stato recentemente ritrovato presso il punto vendita Leroy Merlin all’interno del centro commerciale Etnapolis, in provincia di Catania.
Il portafoglio, rinvenuto da un cliente attento e consegnato immediatamente al personale del negozio, contiene documenti personali intestati a Liotta Chiara Maria, oltre a una somma in contanti.
Attualmente, l’oggetto smarrito è stato preso in custodia e si trova presso il box informazioni di Leroy Merlin Etnapolis.
Si invitano pertanto la signora Liotta, o chiunque sia in grado di mettersi in contatto con lei, a recarsi presso la postazione indicata per procedere al ritiro.
Per il riconoscimento e la restituzione del portafoglio sarà necessario esibire un documento di identità valido.
Qualora entro la giornata odierna nessuno si presenti per il ritiro, il portafoglio sarà consegnato alle autorità competenti, presso la stazione dei Carabinieri.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si ricorda l’importanza di segnalare sempre al personale eventuali oggetti smarriti o ritrovati nei locali pubblici.