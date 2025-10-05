Paternò, ritrovata una targa di moto nei pressi della scuola “Errico Fermi”
PATERNÒ – Una targa di motocicletta è stata rinvenuta questa mattina da una squadra di operatori durante un giro di prova mezzi, nei pressi della prima rotatoria subito dopo la scuola “Errico Fermi”.
Il ritrovamento è stato segnalato da un nostro lettore, che ha voluto avvisare i cittadini per aiutare il legittimo proprietario a recuperare il documento smarrito.
La targa si trova attualmente presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò, dove potrà essere ritirata previo esibizione del libretto di circolazione.
Un piccolo gesto di collaborazione e senso civico che può permettere al proprietario di riavere in breve tempo ciò che ha perso.
Chiunque riconosca la targa o ne abbia smarrita una in zona, può rivolgersi direttamente al distaccamento di Paternò.