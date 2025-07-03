95047

RUBRICA OGGETTI SMARRITI – CHIAVI RITROVATE IN ZONA PIAZZA UMBERTO A PATERNÒ

A cura di Redazione Redazione
03 luglio 2025 11:07
Oggetti Smarriti
Questa mattina è stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò, nei pressi di Piazza Umberto I, una delle zone di ritrovo più frequentate dai ragazzi.

Il mazzo comprende:

  • Una chiave con portachiavi verde
  • Un telecomando con quattro tasti grigi (marca PROTOM)
  • Un portachiavi peluche rosa
  • Un ciondolo con lettere colorate

Chiunque riconoscesse questo mazzo di chiavi e volesse reclamarlo, può contattarci esclusivamente via WhatsApp al numero 393 9504777.

In caso di mancato riscontro entro la giornata, l’oggetto verrà consegnato questa sera alle autorità competenti.

Diffondete per aiutare a rintracciare il proprietario!

