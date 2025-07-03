RUBRICA OGGETTI SMARRITI – CHIAVI RITROVATE IN ZONA PIAZZA UMBERTO A PATERNÒ
A cura di Redazione
03 luglio 2025 11:07
Questa mattina è stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò, nei pressi di Piazza Umberto I, una delle zone di ritrovo più frequentate dai ragazzi.
Il mazzo comprende:
- Una chiave con portachiavi verde
- Un telecomando con quattro tasti grigi (marca PROTOM)
- Un portachiavi peluche rosa
- Un ciondolo con lettere colorate
Chiunque riconoscesse questo mazzo di chiavi e volesse reclamarlo, può contattarci esclusivamente via WhatsApp al numero 393 9504777.
In caso di mancato riscontro entro la giornata, l’oggetto verrà consegnato questa sera alle autorità competenti.
Diffondete per aiutare a rintracciare il proprietario!