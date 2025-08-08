SMARRITO PORTAFOGLIO A PATERNÒ: CONTIENE DOCUMENTI IMPORTANTI, L’APPELLO DELLA PROPRIETARIA

Un appello urgente è stato inviato alla redazione di 95047.it: nel pomeriggio di giovedì 7 agosto 2025 è stato smarrito un portafoglio da donna, di medie dimensioni e marca “Valentino”, nella zona di...

A cura di Redazione 08 agosto 2025 14:34

