SMARRITO PORTAFOGLIO A PATERNÒ: CONTIENE DOCUMENTI IMPORTANTI, L’APPELLO DELLA PROPRIETARIA
Un appello urgente è stato inviato alla redazione di 95047.it: nel pomeriggio di giovedì 7 agosto 2025 è stato smarrito un portafoglio da donna, di medie dimensioni e marca “Valentino”, nella zona di...
Un appello urgente è stato inviato alla redazione di 95047.it: nel pomeriggio di giovedì 7 agosto 2025 è stato smarrito un portafoglio da donna, di medie dimensioni e marca “Valentino”, nella zona di via Fiume, a Paternò.
Il portafoglio, di colore lilla/rosa, oltre al valore affettivo, contiene documenti personali molto importanti appartenenti alla legittima proprietaria, che ora chiede l’aiuto dei cittadini per poterlo recuperare al più presto.
La segnalazione è stata inoltrata per la pubblicazione nella sezione “Oggetti Smarriti”, con l’invito a contattare immediatamente il numero: +39 348 996 9398 in caso di ritrovamento o di informazioni utili.
Luogo dello smarrimento: via Fiume, Paternò
Data: giovedì 7 agosto 2025
Contatto diretto: +39 348 996 9398
Chiunque abbia notato qualcosa o si trovi in possesso del portafoglio è pregato di farsi avanti. Anche un piccolo gesto può fare la differenza.