95047

SMARRITO PORTAFOGLIO A PATERNÒ: CONTIENE DOCUMENTI IMPORTANTI, L’APPELLO DELLA PROPRIETARIA

Un appello urgente è stato inviato alla redazione di 95047.it: nel pomeriggio di giovedì 7 agosto 2025 è stato smarrito un portafoglio da donna, di medie dimensioni e marca “Valentino”, nella zona di...

A cura di Redazione Redazione
08 agosto 2025 14:34
SMARRITO PORTAFOGLIO A PATERNÒ: CONTIENE DOCUMENTI IMPORTANTI, L’APPELLO DELLA PROPRIETARIA -
Oggetti Smarriti
Condividi

Un appello urgente è stato inviato alla redazione di 95047.it: nel pomeriggio di giovedì 7 agosto 2025 è stato smarrito un portafoglio da donna, di medie dimensioni e marca “Valentino”, nella zona di via Fiume, a Paternò.

Il portafoglio, di colore lilla/rosa, oltre al valore affettivo, contiene documenti personali molto importanti appartenenti alla legittima proprietaria, che ora chiede l’aiuto dei cittadini per poterlo recuperare al più presto.

La segnalazione è stata inoltrata per la pubblicazione nella sezione “Oggetti Smarriti”, con l’invito a contattare immediatamente il numero: +39 348 996 9398 in caso di ritrovamento o di informazioni utili.

Luogo dello smarrimento: via Fiume, Paternò
Data: giovedì 7 agosto 2025
Contatto diretto: +39 348 996 9398

Chiunque abbia notato qualcosa o si trovi in possesso del portafoglio è pregato di farsi avanti. Anche un piccolo gesto può fare la differenza.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047