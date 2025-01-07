OGGETTI SMARRITI: DUE SEGNALAZIONI DI RITROVAMENTO A PATERNÒ
Nella nostra rubrica dedicata agli oggetti smarriti, oggi arrivano ben due segnalazioni di ritrovamento a Paternò. La prima riguarda un mazzo di chiavi (visibile nella parte destra della foto) trovato...
Nella nostra rubrica dedicata agli oggetti smarriti, oggi arrivano ben due segnalazioni di ritrovamento a Paternò.
La prima riguarda un mazzo di chiavi (visibile nella parte destra della foto) trovato in via Baratta, all’altezza della scuola La Didattica. Le chiavi sono attualmente in possesso di chi le ha rinvenute.
Il secondo ritrovamento riguarda un altro mazzo di chiavi, trovato in via Ludovico Ariosto, sempre a Paternò.
Chiunque riconosca questi oggetti è invitato a mettersi in contatto con noi al più presto per poterli restituire al legittimo proprietario.
Per mettersi in contatto:
- WhatsApp: 393 9504777
- Email: [email protected]
Vi invitiamo a condividere queste segnalazioni per facilitare il ritorno degli oggetti ai loro proprietari.