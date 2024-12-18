RITROVAMENTO DI UN MAZZO DI CHIAVI PER SCOOTER A PATERNÒ

Un mazzo di chiavi appartenente a uno scooter Honda SH è stato ritrovato questa mattina, 18 dicembre, in via Edmondo De Amicis, a Paternò. L'annuncio è stato segnalato alla nostra redazione da una gen...

Un mazzo di chiavi appartenente a uno scooter Honda SH è stato ritrovato questa mattina, 18 dicembre, in via Edmondo De Amicis, a Paternò. L'annuncio è stato segnalato alla nostra redazione da una gentile cittadina che ha deciso di affidarsi alla nostra rubrica dedicata agli oggetti smarriti per aiutare il legittimo proprietario a recuperare le chiavi.

Come fare per ritirarle?

Chiunque riconoscesse queste chiavi o ne fosse il proprietario può contattarci direttamente:

Via WhatsApp al numero 393 9504777

Via email all’indirizzo [email protected]

Speriamo che questo annuncio possa raggiungere la persona interessata e contribuire a risolvere rapidamente la situazione!

