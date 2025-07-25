CHIAVI SMARRITE RITROVATE FUORI DAL PALAZZO DI FERRO A PATERNÒ: SI CERCA IL PROPRIETARIO
Nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 luglio stato segnalato il ritrovamento di un mazzo di chiavi nei pressi del cancello principale del Palazzo di Ferro a Paternò. L’oggetto è stato notato da un cit...
Nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 luglio stato segnalato il ritrovamento di un mazzo di chiavi nei pressi del cancello principale del Palazzo di Ferro a Paternò. L’oggetto è stato notato da un cittadino che ha prontamente segnalato l’accaduto nella speranza di aiutare il legittimo proprietario a recuperarlo.
Il mazzo di chiavi ritrovato comprende una chiave per auto, presumibilmente di una Kia, e due chiavi classiche, tutte legate a un portachiavi verde con una scritta e un cuore rosso ben visibili.
È probabile che appartengano a un residente o a qualcuno che si trovava nei pressi dell’edificio nel pomeriggio.
Chiunque riconosca le chiavi o abbia informazioni utili al riguardo è invitato a mettersi in contatto con la redazione tramite WhatsApp al numero 393 950 4777.
Verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per il recupero.