PATERNO'. Smarrito un borsello in via Sardegna: “restituitemi almeno i documenti, potete tenere i soldi”

PATERNO'.26 maggio 2025 – Un cittadino ha lanciato un accorato appello alla solidarietà dopo aver smarrito, nella mattinata di oggi, un borsello nei pressi di via Sardegna.

All’interno si trovavano documenti personali di rilevanza, un mazzo di chiavi e una somma di denaro.

In un messaggio affidato alla comunità, il proprietario ha voluto precisare:

“Mi basterebbe recuperare almeno i documenti e le chiavi, possono anche tenere i soldi. Se qualcuno l’ha trovato, può semplicemente lasciarlo da qualche parte sicura, provvederò io al ritiro.”

L’appello è rivolto a chiunque possa aver trovato il borsello o abbia informazioni utili al suo ritrovamento. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero: 320 979 9369.

Il cittadino confida in un gesto di civiltà e responsabilità. Un piccolo gesto può fare una grande differenza.