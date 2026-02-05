RUBRICA OGGETTI SMARRITI. Fede nuziale ritrovata in un supermercato di Paternò: appello per rintracciare il proprietario
Una fede nuziale è stata ritrovata nella mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, presso il punto vendita “Super Conveniente” di Paternò sito in viale dei Platani
A segnalare il ritrovamento è una dipendente dell’attività commerciale, che ha contattato la nostra redazione con la speranza di riuscire a rintracciare il legittimo proprietario.
All’interno della fede è presente un’incisione con una data importante, ovvero:
📌 01/09/2016
Per motivi di sicurezza e per consentire una corretta identificazione, di diffondere soltanto la data e non il resto dell’incisione.
Chiunque riconosca la data e ritenga di essere il proprietario può recarsi direttamente presso il Super Conveniente di Paternò, fornendo i dettagli necessari per confermare l’appartenenza della fede.
📣 Condividiamo l’appello per aiutare a ritrovare il proprietario di questo prezioso oggetto dal grande valore affettivo.