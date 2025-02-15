PATERNO'. CELLULARE RITROVATO DAVANTI A UN NEGOZIO IN VIA EMANUELE BELLIA - RUBRICA OGGETTI SMARRITI 95047

Attraverso il nostro servizio di oggetti smarriti offerto dal sito 95047.it, siamo lieti di annunciare che è stato ritrovato un cellulare davanti al negozio Big Market, situato in Via Emanuele Bellia...

Attraverso il nostro servizio di oggetti smarriti offerto dal sito 95047.it, siamo lieti di annunciare che è stato ritrovato un cellulare davanti al negozio Big Market, situato in Via Emanuele Bellia 360.

Il negoziante ci ha informato dell'avvenuto ritrovamento e ci ha gentilmente chiesto di diffondere l'annuncio per restituire l'oggetto al legittimo proprietario.

Se sei la persona che ha smarrito questo cellulare, ti invitiamo a contattare il nostro servizio tramite il sito 95047.it, dove potrai facilmente trovare ulteriori informazioni su come procedere per il ritiro.

Un ringraziamento speciale al negozio Big Market per la collaborazione e per aver contribuito a restituire un oggetto smarrito al suo proprietario.

