SERVIZIO OGGETTI SMARRITI DI 95047.IT: CHIAVI DI CITROËN RITROVATE A PATERNÒ
Grazie al servizio offerto dalla rubrica “Oggetti Smarriti” di 95047.it, vi informiamo che sono state ritrovate delle chiavi di un’automobile Citroën presso il Caffè dei Platani.
Le chiavi, dimenticate qualche giorno fa su un tavolo all’esterno del locale, sono ora disponibili per il recupero.
Se siete i proprietari o conoscete qualcuno che potrebbe averle smarrite, vi invitiamo a recarvi direttamente al Caffè dei Platani per ritirarle.
Questa segnalazione è resa possibile dal servizio gratuito di 95047.it, pensato per aiutare la comunità a ritrovare oggetti smarriti e facilitare il contatto tra i cittadini.
Vi invitiamo a continuare a segnalare eventuali ritrovamenti o smarrimenti alla nostra redazione: insieme possiamo fare la differenza!
Per ulteriori dettagli o per inviare segnalazioni, non esitate a contattarci. Grazie per la collaborazione!