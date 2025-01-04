95047

RITROVATA UNA VALIGETTA A RAGALNA: CERCASI PROPRIETARIO

Nella nostra rubrica dedicata agli oggetti smarriti segnaliamo il ritrovamento di una valigetta nella zona di Ragalna, precisamente in località Canfarella, intorno alle ore 14:30. La valigetta contien...

04 gennaio 2025 15:38
Oggetti Smarriti
Nella nostra rubrica dedicata agli oggetti smarriti segnaliamo il ritrovamento di una valigetta nella zona di Ragalna, precisamente in località Canfarella, intorno alle ore 14:30.

La valigetta contiene oggetti tecnologici, ma non specifichiamo il contenuto per garantire l’identificazione certa da parte del legittimo proprietario.

Chiunque abbia smarrito una valigetta corrispondente a questa descrizione può contattarci per fornire ulteriori dettagli e dimostrare la proprietà.

Per mettersi in contatto:

Invitiamo chiunque riconosca questo oggetto a contattarci al più presto. Saremo lieti di restituire la valigetta al legittimo proprietario.

