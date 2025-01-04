RITROVATA UNA VALIGETTA A RAGALNA: CERCASI PROPRIETARIO
Nella nostra rubrica dedicata agli oggetti smarriti segnaliamo il ritrovamento di una valigetta nella zona di Ragalna, precisamente in località Canfarella, intorno alle ore 14:30. La valigetta contien...
Nella nostra rubrica dedicata agli oggetti smarriti segnaliamo il ritrovamento di una valigetta nella zona di Ragalna, precisamente in località Canfarella, intorno alle ore 14:30.
La valigetta contiene oggetti tecnologici, ma non specifichiamo il contenuto per garantire l’identificazione certa da parte del legittimo proprietario.
Chiunque abbia smarrito una valigetta corrispondente a questa descrizione può contattarci per fornire ulteriori dettagli e dimostrare la proprietà.
Per mettersi in contatto:
- WhatsApp: 393 9504777
- Email: [email protected]
Invitiamo chiunque riconosca questo oggetto a contattarci al più presto. Saremo lieti di restituire la valigetta al legittimo proprietario.