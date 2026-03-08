🔴🔴 AGGIORNAMENTO. Paternò, incidente in via Alcide De Gasperi: quattro persone trasferite in ospedale, una in codice giallo
AGGIORNAMENTO ORE 16:15
Emergono ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 15, in via Alcide De Gasperi a Paternò, dove si sono scontrate una Ford Fiesta e una Peugeot 2008.
Secondo le informazioni raccolte, quattro le persone coinvolte, tutte trasferite al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò per accertamenti.
Una persona è stata soccorsa in codice giallo, mentre le altre tre sarebbero state accompagnate in ospedale principalmente per lo stato di shock riportato dopo l’impatto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro tra i due veicoli.
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo 2026, a Paternò, dove poco prima delle ore 15 si è verificato un incidente stradale lungo via Alcide De Gasperi.
Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, due automobili si sarebbero scontrate per cause ancora in corso di accertamento.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure a una persona rimasta ferita nell’impatto.
Al momento non si conoscono le condizioni del ferito.
Dalle immagini scattate subito dopo l’incidente si notano danni ai veicoli coinvolti, oltre a frammenti di vetro e detriti sull’asfalto causati dall’impatto.
Le autovetture coinvolte hanno occupato gran parte della carreggiata, rendendo di fatto impossibile il passaggio degli altri veicoli e causando disagi temporanei alla circolazione nella zona.
Non è la prima volta che si verificano episodi simili nello stesso tratto di strada: circa tre mesi fa, nello stesso punto di via Alcide De Gasperi, si era già verificato un altro incidente, circostanza che riporta l’attenzione sulla sicurezza della zona.
Seguiranno eventuali aggiornamenti qualora emergano ulteriori dettagli sull’accaduto.
GRAZIE A SALVO PER LE FOTO