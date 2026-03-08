🔴🔴 ULTIM’ORA – Incendio in abitazione a Ragalna: fiamme minacciano altre case, Vigili del Fuoco e ambulanza sul posto

Momenti di forte apprensione a Ragalna, dove un incendio si sarebbe sviluppato all’interno di un’abitazione situata in via Mazzaglia

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno della casa per cause attualmente in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, giunte con più mezzi per affrontare l’emergenza. I pompieri stanno operando con le manichette stese lungo la strada nel tentativo di domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

La situazione sarebbe particolarmente delicata, perché le fiamme avrebbero iniziato ad interessare anche altre abitazioni vicine, rendendo l’intervento più complesso e aumentando la preoccupazione tra i residenti della zona.

Sul posto sono presenti anche un’ambulanza del servizio sanitario, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Municipale, impegnati a supportare le operazioni di soccorso e a garantire la sicurezza dell’area.

Al momento non si registrerebbero feriti, secondo le prime informazioni disponibili. Diversi residenti della zona si sono riversati in strada mentre proseguono le operazioni di soccorso.

L’intervento è ancora in corso e la situazione resta in continuo aggiornamento.