Incidente a Paternò in via Alcide De Gasperi: quattro persone trasferite in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo 2026, a Paternò, dove poco prima delle ore 15 si è verificato uno scontro lungo via Alcide De Gasperi.

Secondo le informazioni raccolte, una Ford Fiesta e una Peugeot 2008 si sarebbero scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Nell’impatto sono quattro le persone coinvolte, tutte trasferite al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò per accertamenti.

Una persona è stata soccorsa in codice giallo, mentre le altre tre sarebbero state accompagnate in ospedale principalmente per lo stato di shock riportato dopo lo scontro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente tra i due veicoli.

Dalle immagini scattate subito dopo l’impatto si notano danni evidenti alle autovetture, oltre a frammenti di vetro e detriti sull’asfalto. I veicoli coinvolti hanno occupato gran parte della carreggiata, rendendo difficoltoso il passaggio degli altri mezzi e causando temporanei disagi alla circolazione.

Non è la prima volta che nello stesso tratto di strada si verificano incidenti: circa tre mesi fa, sempre in via Alcide De Gasperi, si era registrato un episodio simile, circostanza che riporta l’attenzione sulla sicurezza della viabilità nella zona.

Seguiranno eventuali aggiornamenti qualora emergano ulteriori dettagli sull’accaduto.