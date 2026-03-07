Sciame sismico in corso davanti alla Sicilia: diverse scosse al largo di Messina

Uno sciame sismico è in corso al largo della costa nord orientale della Sicilia, nel tratto di mare davanti alla provincia di Messina. Nelle ultime ore l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato diverse scosse di terremoto di bassa magnitudo, concentrate nella stessa area.

Le scosse registrate

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nella serata di oggi 7 marzo 2026 sono state rilevate diverse scosse con magnitudo compresa tra 2.0 e 2.8.

Tra le più recenti:

Ore 23:46 – magnitudo 2.3 , profondità 11 km

Ore 23:42 – magnitudo 2.2 , profondità 10 km

Ore 23:28 – magnitudo 2.8 , la più forte registrata finora

Ore 23:28 – magnitudo 2.5

Ore 22:54 – magnitudo 2.5

altre scosse minori tra magnitudo 2.0 e 2.2

Tutti gli eventi sismici risultano localizzati al largo della costa siciliana nord orientale, nell’area marittima davanti alla provincia di Messina.

Nessun danno segnalato

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Le magnitudo registrate sono infatti relativamente basse e in molti casi le scosse non vengono percepite dalla popolazione, soprattutto quando l’epicentro si trova in mare.

Cos’è uno sciame sismico

Gli esperti definiscono sciame sismico una sequenza di numerosi terremoti di bassa o moderata intensità concentrati nello stesso periodo e nella stessa area, senza che vi sia una scossa principale nettamente dominante.

Fenomeni di questo tipo non sono rari nella zona dello Stretto di Messina, un’area geologicamente attiva dove le faglie tettoniche possono generare sequenze di piccoli eventi sismici.

Situazione sotto monitoraggio

L’attività sismica continua ad essere costantemente monitorata dai sismografi dell’INGV. Nelle prossime ore saranno possibili ulteriori scosse di lieve entità, come spesso accade durante gli sciami sismici.