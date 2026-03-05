Paternò, sull’A19 con 4 panetti di hashish e 8 telefoni in auto: arrestato un corriere
Un’operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di circa 400 grammi di hashish e all’arresto di un uomo durante un controllo sull’autostrada A19.
L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dagli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Catenanuova, impegnati in un servizio di pattugliamento finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.
Il controllo è avvenuto nei pressi dello svincolo di Gerbini, nel territorio del comune di Paternò. Durante l’ispezione del veicolo fermato, gli agenti hanno rinvenuto quattro panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 400 grammi.
Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati quattro smartphone e quattro mini telefoni.
Il conducente dell’auto, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato presso gli uffici del Distaccamento della Polizia Stradale di Catenanuova per le procedure di rito.
L’uomo, ritenuto gravemente indiziato del reato di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti, è stato quindi posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.
Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna o decreto penale irrevocabile.