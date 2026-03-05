Camionista di Catania si sente male mentre guida: accosta il mezzo ma muore poco dopo

Tragedia nella mattinata di oggi sull’autostrada Trapani-Palermo, dove un camionista di 42 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era alla guida del mezzo pesante.

La vittima, S.M., originario di Catania, si trovava lungo la bretella per Birgi quando ha iniziato ad accusare un malessere. Nonostante la situazione critica, l’uomo è riuscito ad accostare il camion sul margine della carreggiata, evitando così possibili conseguenze per gli altri veicoli in transito.

Poco dopo, un giovane volontario dell’associazione Paceco Soccorso, che stava viaggiando lungo la stessa arteria a bordo di un’auto medica diretta a Palermo, ha notato la scena e si è immediatamente fermato per prestare aiuto. Con il supporto di altri automobilisti di passaggio, il camionista è stato estratto dalla cabina del mezzo e sono iniziate subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

All’arrivo dei sanitari del 118, le operazioni di soccorso sono proseguite con defibrillatore e massaggio cardiaco.

Nonostante i tentativi prolungati di rianimazione, purtroppo per il 42enne non c’è stato nulla da fare: il medico giunto sul posto con una seconda ambulanza ha dovuto constatare il decesso.

La dinamica confermerebbe che si è trattato di un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti sanitari a chiarire con precisione le cause della morte.