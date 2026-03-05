📍 📍Mattinata infernale sulla Tangenziale di Catania: traffico paralizzato, code anche sulla SS121

AGGIORNAMENTO

Mattinata difficile sulla tangenziale di Catania. Un tir si è ribaltato su un lato lungo l’autostrada Catania–Palermo all’altezza dello svincolo di Catania Sud, provocando forti rallentamenti alla circolazione.

L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattina del 5 marzo 2026. Dalle prime informazioni, un mezzo pesante si sarebbe ribaltato su un lato occupando la corsia di sorpasso, creando notevoli disagi alla viabilità.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo pesante e dell’area interessata dall’incidente.

Mattinata complicata per gli automobilisti sulla tangenziale di Catania, dove si registra una vera e propria giornata infernale per il traffico in direzione Siracusa.

Secondo quanto segnalato anche da Google Maps, la carreggiata risulta quasi completamente bloccata a causa di due incidenti distinti avvenuti lungo il tratto più trafficato dell’arteria.

Il primo incidente si sarebbe verificato subito dopo lo svincolo per Palermo, mentre un secondo sinistro viene segnalato prima dell’uscita della zona industriale (Z.I.). Al momento non si segnalano conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma i due episodi stanno provocando pesantissimi rallentamenti.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono anche i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, che stanno contribuendo a restringere il traffico e a rallentare ulteriormente la circolazione.

Le code sono ormai chilometriche e stanno interessando anche le arterie di collegamento. In particolare, si registrano forti rallentamenti sulla strada statale 121, con lunghe file di veicoli in direzione Catania già a partire dallo svincolo di Misterbianco Centro.

La situazione viene definita da molti automobilisti un vero e proprio “casino totale”, con tempi di percorrenza aumentati notevolmente e traffico praticamente fermo in diversi punti.

Si consiglia agli automobilisti, dove possibile, di valutare percorsi alternativi o di posticipare gli spostamenti, in attesa che la situazione possa tornare alla normalità nelle prossime ore.

📍 Seguiranno eventuali aggiornamenti sulla viabilità.