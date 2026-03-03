Paternò in lutto: morto il 78 anne, investito ieri in via G.B. Nicolosi

Non ce l’ha fatta Francesco Isaia, 78 anni, investito nel pomeriggio di ieri in via G.B. Nicolosi a Paternò.

L’uomo era stato travolto da uno scooter e, viste le condizioni apparse subito gravissime, era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Trasportato d’urgenza all’ospedale , era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Purtroppo, nelle ore successive, il suo quadro clinico si è aggravato fino al tragico epilogo: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Paternò, già colpita dall’incidente avvenuto ieri lungo una delle vie più trafficate della città. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento.

Alla famiglia di Francesco Isaia il cordoglio della redazione.

----

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 13.45

Aggiornamento: vista la gravità delle condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato in un campo nelle vicinanze per consentire il trasferimento rapido del paziente in ospedale.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 2 marzo 2026, a Paternò, in via G.B. Nicolosi, nei pressi di una farmacia.

Secondo le prime informazioni, un uomo di 76 anni sarebbe stato investito da una moto per cause che al momento non sono ancora chiare.

Nell’impatto l’uomo avrebbe riportato gravi ferite.

Immediato l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto per prestare le prime cure al ferito.

A seguito dell’impatto, la moto avrebbe terminato la sua corsa a diverse centinaia di metri dal punto dell’incidente, segno della violenza dello scontro.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili disagi alla circolazione nella zona.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti. Seguiranno eventuali aggiornamenti.