È morto Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra detenuto a Milano

È morto Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra detenuto a Opera

È morto a 87 anni, nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, presso l’Ospedale San Paolo di Milano, il boss mafioso catanese Nitto Santapaola, all’anagrafe Benedetto. Considerato uno dei capi più potenti e sanguinari di Cosa Nostra, era detenuto al 41 bis nel carcere di Opera.

Il ricovero nel nosocomio milanese era avvenuto lo scorso 25 febbraio, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Santapaola era infatti malato da tempo e negli ultimi giorni il quadro clinico si era ulteriormente complicato, rendendo necessario il trasferimento nel reparto carcerario dell’ospedale, riservato ai detenuti sottoposti al regime di carcere duro.

La Procura di Milano ha disposto l’autopsia per accertare con esattezza le cause del decesso, avvenuto per cause naturali.

Condannato all’ergastolo, Santapaola è stato ritenuto mandante di numerosi omicidi e stragi. Tra queste, anche l’attentato di Capaci del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

La sua latitanza, durata undici anni, si concluse all’alba del 18 maggio 1993 con l’arresto in un casolare a Mazzarrone, nel Catanese. Da allora era rimasto in carcere, sottoposto al regime di massima sicurezza.

Con la morte di Santapaola si chiude uno dei capitoli più oscuri della storia della mafia siciliana e della stagione delle stragi che hanno segnato profondamente il Paese.