Dramma sfiorato nei pressi della superstrada 121: decisivo l’intervento dei Carabinieri

Un intervento tempestivo e soprattutto carico di grande umanità da parte dei Carabinieri ha evitato che una situazione estremamente delicata potesse trasformarsi in tragedia.

È accaduto nella serata di giovedì 26 febbraio 2026 lungo la superstrada, nella strada che conduce verso il centro commerciale Etnapolis. Secondo una segnalazione giunta alla redazione, una giovane donna di circa 30 anni, in evidente stato di forte difficoltà emotiva, si trovava nei pressi della carreggiata.

L’allarme è stato lanciato da alcuni presenti e sul posto sono arrivate due pattuglie dei Carabinieri, che hanno immediatamente compreso la gravità della situazione.

I militari dell’Arma sono riusciti a mettere in sicurezza la giovane, ma soprattutto si sono distinti per il grande supporto umano e psicologico offerto alla ragazza. I Carabinieri sono rimasti accanto a lei per diverso tempo, parlando con calma e cercando di rassicurarla in un momento di forte fragilità.

Poco dopo è intervenuto anche il personale del 118, che ha effettuato i controlli sanitari e prestato assistenza alla giovane.

La segnalazione arrivata alla nostra redazione vuole essere soprattutto un ringraziamento verso i Carabinieri intervenuti, descritti come persone di grande professionalità e sensibilità, capaci di offrire non solo un intervento operativo ma anche un importante sostegno morale e umano.

Un episodio che dimostra come il lavoro delle forze dell’ordine non sia solo legato alla sicurezza del territorio, ma anche alla capacità di aiutare chi attraversa momenti di grande difficoltà.