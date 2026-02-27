🔴🔴 ULTIM'ORA. Tangenziale di Catania, scooter contro il guard rail: grave un minorenne
🔴🔴 ULTIM'ORA. 🔴🔴 ULTIM'ORA. Tangenziale di Catania, scooter contro il guard rail: grave un minorenne
Serata di forte apprensione quella di oggi, 27 febbraio 2026, per un grave incidente stradale che ha coinvolto un minorenne.
Il giovane, secondo le prime informazioni, viaggiava a bordo di uno scooter sulla tangenziale di Catania, lungo la carreggiata in direzione Messina, poco prima dello svincolo di Misterbianco, quando per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail.
Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente autonomo, ma la dinamica è ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto.
Immediato l’intervento dei soccorsi, sul posto due ambulanze. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso come politrauma.
Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale, che ha avviato i rilievi per ricostruire con esattezza quanto accaduto.
Le condizioni del giovane sono considerate gravi. Al momento non sono state diffuse informazioni sull’identità né sulla provenienza del minorenne.
IN AGGIORNAMENTO