🔴 Grave incidente sulla SS121, auto si ribalta all’alba: due feriti, donna in codice rosso

Gravissimo incidente sulla SS121, auto si ribalta all’alba: due feriti, donna in codice rosso

Paura all’alba lungo la SS121, in direzione Paternò, dove intorno alle sei del mattino di oggi, 1 marzo 2026, un’auto si è ribaltata nei pressi dello svincolo di Valcorrente.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Lancia Ypsilon avrebbe perso il controllo finendo per ribaltarsi su un fianco lungo la carreggiata, terminando la sua corsa contro il guard-rail. Il bilancio è di due persone rimaste ferite nell’incidente.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area, e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Uno dei due feriti è stato trasportato all’ospedale di Paternò e non sarebbe in gravi condizioni.

La donna invece, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania per un grave trauma cranico.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire cosa abbia provocato l’incidente.

Il traffico nel tratto interessato ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.