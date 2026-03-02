Catania, donna trovata morta in un edificio abbandonato: la Procura diffonde la foto per identificarla

La Procura di Catania ha “inviato alla stampa, per la massima diffusione, la foto” di Elisabeta Boldijar, 36 anni, la “donna trovata senza vita ieri all’interno di un edificio abbandonato di via Cristoforo Colombo” invitando “chiunque abbia informazioni utili” a “rivolgersi alla squadra mobile” della Questura che indaga sul caso.

Fino ad oggi non è stata presentata alcuna denuncia di scomparsa della 36enne, né sono arrivate segnalazioni su di lei.

Il corpo di Elisabeta Boldijar, 36 anni, romena senza fissa dimora, in passato denunciata per piccoli furti e che gravitava nel mondo della prostituzione e dell’uso di crack, è stato trovato ieri nell’ex sede del consorzio agrario. L’ipotesi privilegiata è quella che la donna sia stata uccisa.

A trovare il cadavere, riverso tra i rifiuti e con pochi abiti addosso, e alcuni strappati, sono stati dei residenti della zona che hanno avvisato il 112. Sul posto sono arrivati una Volante della polizia e personale del 118, ma la donna era senza vita.

E non è escluso che lo fosse da alcuni giorni.