ULTIM'ORA. FORTE TERREMOTO STIMA PROVVISORIA Magnitudo tra 4.1 e 4.6 ore 07:05 IT prov/zona Catania

AGGIORNAMENTO

L’INGV ha diffuso la stima ufficiale del terremoto registrato alle 07:05 di oggi, 4 marzo 2026. La scossa ha avuto magnitudo ML 4.5 con epicentro a circa 3 chilometri a nord-ovest di Ragalna (Catania), alle pendici dell’Etna.

Il sisma, localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE di Catania, si è verificato a una profondità di circa 4 chilometri, motivo per cui è stato avvertito chiaramente in diversi comuni della provincia etnea.

📍 Da Ragalna arrivano le prime segnalazioni di danni: alcuni cittadini riferiscono di suppellettili caduti all’interno delle abitazioni. Sono in corso verifiche per accertare eventuali danni più rilevanti.

Notizia in aggiornamento.

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, 4 marzo 2026, alle ore 07:05, nel territorio della provincia di Catania.

Secondo la stima provvisoria dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 4.1 e 4.6.

Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione in diverse zone della provincia, soprattutto nei comuni dell’area etnea. In molti hanno segnalato la scossa sui social pochi istanti dopo l’evento.

Prima della scossa delle 07:05, un altro terremoto era stato registrato nella notte. Si è trattato di un evento di magnitudo 2.3, avvenuto alle 05:12 ora italiana del 4 marzo 2026, nella zona della Costa siciliana nord orientale, nel Messinese.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma con coordinate 38.3053 di latitudine e 15.1897 di longitudine, a una profondità di circa 126 chilometri. Proprio la notevole profondità e la bassa magnitudo spiegano perché la scossa non sarebbe stata avvertita dalla popolazione.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, ma sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, quando l’INGV pubblicherà i dati definitivi sull’evento sismico.

📍 Notizia in aggiornamento