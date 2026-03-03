🔴 Paternò, incidente sulla SP 137/I in zona Gianferrante: coinvolti auto e furgone

🔄 Aggiornamento ore 15.40

È di due persone ferite il bilancio dell’incidente avvenuto oggi, 3 marzo 2026, sulla Strada Provinciale 137/I, in zona Gianferrante, a Paternò.

Secondo le informazioni raccolte, l’auto coinvolta sarebbe una Nissan, mentre l’altro mezzo è un furgone.

Il conducente del furgone avrebbe accusato dolore a un braccio e a una gamba, mentre la conducente dell’auto sarebbe apparsa in evidente stato di shock dopo l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Nella segnalazione viene inoltre evidenziata una problematica già nota ai residenti della zona: la presenza di acqua che scorre costantemente lungo la carreggiata, rendendo il manto stradale perennemente scivoloso. Secondo quanto riferito, questa situazione avrebbe già provocato in passato altri disagi e incidenti.

Un lettore si è rivolto alla redazione di 95047 chiedendo un intervento urgente per risolvere la criticità.

🔄 Notizia in aggiornamento.

Incidente nella giornata di oggi, 3 marzo 2026, intorno alle ore 14.30, sulla Strada Provinciale 137/I, in contrada Gianferrante, a Paternò.

Per cause al momento non note si è verificato uno scontro che ha coinvolto un furgone e un’auto.

Non si esclude che possano essere rimasti coinvolti anche altri veicoli, ma al momento le informazioni sono ancora in fase di verifica.

Dalle immagini giunte in redazione si nota la Fiat 500 con la parte anteriore danneggiata, ferma ai margini della carreggiata, mentre il furgone si trova sulla sede stradale.

Secondo le prime notizie raccolte, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Al momento in cui scriviamo non risultano presenti forze dell’ordine sul posto.

La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, poiché i mezzi occupano l’intera carreggiata, causando rallentamenti e disagi alla circolazione.

🔄 Notizia in aggiornamento.