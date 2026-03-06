Paternò, spostate 10 sezioni elettorali: ecco tutte le modifiche
La Commissione Straordinaria del Comune di Paternò comunica che, a causa di lavori in alcuni plessi scolastici normalmente utilizzati come sedi di seggio, si è reso necessario spostare diverse sezioni elettorali in altri edifici scolastici disponibili.
Il provvedimento riguarda alcune sezioni che, per motivi logistici legati agli interventi in corso negli istituti, non potranno essere allestite nei plessi originariamente previsti.
Sezioni trasferite dalla scuola “Coniglio”
Le sezioni n. 29, 30, 32, 33 e 34, precedentemente collocate presso la Scuola elementare “Coniglio” di via Pietro Lupo, saranno trasferite presso:
📍 Istituto Comprensivo “G. Marconi” – plesso “Pitrè”
Ingresso da via Coniglio n. 138
Sezioni trasferite dalla succursale di via Libertà
Le sezioni n. 42, 43, 44, 45 e 46, inizialmente previste presso la succursale di via Libertà, saranno invece collocate presso:
📍 Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Virgilio” – plesso “Lombardo Radice”
Ingresso da via Emanuele Bellia n. 166
La Commissione Straordinaria invita gli elettori interessati a prendere nota delle nuove sedi di voto e confida nella collaborazione dei cittadini, scusandosi per eventuali disagi causati dallo spostamento delle sezioni.