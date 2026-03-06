Carburanti alle stelle pure a Paternò: benzina fino a 2,44 euro al litro

Nuova impennata dei prezzi dei carburanti e anche a Paternò la situazione alla pompa inizia a far discutere. In alcune stazioni di servizio del territorio, infatti, i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, confermando il trend di aumento che si sta registrando in tutta Italia.

Prezzi sopra i 2 euro anche a Paternò

Una foto scattata questa mattina in un distributore cittadino mostra chiaramente il livello raggiunto dai carburanti.

I prezzi esposti indicano:

2,24 euro al litro

2,04 euro al litro

2,34 euro al litro

fino a 2,44 euro al litro

Cifre che stanno facendo discutere molti automobilisti, sempre più preoccupati per il costo dei rifornimenti.

Aumenti che pesano su famiglie e lavoratori

Il rincaro dei carburanti rappresenta un problema concreto per chi utilizza l’auto ogni giorno, soprattutto per lavoro o per spostarsi tra i comuni del comprensorio etneo e non solo.

Per molte famiglie, fare il pieno sta diventando una spesa sempre più pesante nel bilancio mensile.

Perché i prezzi stanno salendo

Alla base dell’aumento dei carburanti ci sono diversi fattori che incidono sul prezzo finale alla pompa:

l’andamento del petrolio sui mercati internazionali

le tensioni geopolitiche che influenzano il mercato energetico

il peso di accise e tasse, che continuano a incidere sul costo dei carburanti

Il timore, secondo molti automobilisti, è che i prezzi possano continuare a salire anche nelle prossime settimane.