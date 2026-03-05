Paternò, disinfestazione questa sera e domani: attenzione a finestre, piante e animali. Tutti i dettagli

Il Comune di Paternò informa la cittadinanza che nei prossimi giorni sarà effettuato un intervento di disinfestazione su tutto il territorio comunale.

L’avviso arriva dall’Amministrazione comunale sulla base della Determinazione dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, con la quale è stato affidato il servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà del Comune di Paternò.

📅 Quando si svolgerà l’intervento

Gli interventi di disinfestazione verranno effettuati nelle seguenti giornate:

5 marzo 2026 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del 6 marzo

6 marzo 2026 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del 7 marzo

Durante queste fasce orarie le squadre incaricate procederanno con il trattamento nelle diverse zone della città.

⚠️ Le raccomandazioni per i cittadini

Per motivi di sicurezza e prevenzione, il Comune invita la popolazione a seguire alcune semplici precauzioni durante le operazioni di disinfestazione:

Tenere chiuse porte e finestre

Ritirare dai balconi piante ad uso alimentare

Mettere al riparo gli animali domestici

Capovolgere o coprire le ciotole degli animali

L’avviso è stato diffuso dalla Commissione Straordinaria del Comune di Paternò per informare la popolazione e garantire lo svolgimento in sicurezza degli interventi programmati.