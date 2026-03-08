CATANIA. Spinge a terra un’anziana di 83 anni e le strappa la collana: arrestato

Su delega della Procura di Catania, è stata eseguita dalla Polizia di Stato di Catania un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di un 47enne.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, alla luce degli elementi indiziari attualmente disponibili, si attribuisce all’indagato – ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva e pur in una fase processuale che non ha ancora permesso l’istaurazione del contradditorio davanti al giudice – la commissione del reato di rapina aggravata.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine incentrata su un episodio di rapina commessa nel maggio dello scorso anno, ai danni di un’anziana donna.

Nel corso dell’azione criminosa l’indagato prima avrebbe strattonato violentemente l’ottantatreenne, in modo da farla rovinare a terra e cagionarle lesioni personali ed infine sarebbe riuscito a sottrarle una collana

Gli agenti della Squadra Mobile, Sezione Falchi, mediante l’esame minuzioso di numerosi impianti di videosorveglianza, corroborato tra l’altro da una attenta ricostruzione dei movimenti del sospettato hanno raccolto un quadro indiziario di gravità tale da consentire la richiesta e la successiva emissione della misura custodiale.

Al termine degli adempimenti di rito l’indagato è stato tradotto, in esecuzione dell’ordinanza presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.