Paternò, segnalazione utente: “Paghiamo le strisce blu ma nei parcheggi è il caos

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che denuncia disagi legati ai parcheggi a pagamento in città.

Un cittadino di Paternò, titolare di abbonamento per le strisce blu, segnala una situazione che definisce ormai insostenibile. Secondo quanto racconta, nonostante il pagamento regolare dell’abbonamento, trovare parcheggio nelle aree dedicate risulterebbe spesso impossibile.

Il lettore riferisce di aver inviato più volte segnalazioni tramite e-mail sia al Comune che alla società che gestisce i parcheggi, allegando anche delle fotografie per documentare la situazione, senza però ricevere alcuna risposta.

Nel messaggio inviato alla nostra redazione, il cittadino racconta anche di aver notato auto parcheggiate in modo irregolare nelle aree a pagamento senza che vengano presi provvedimenti.

“Come tanti altri paghiamo l’abbonamento ma non troviamo mai posto per parcheggiare. Ho scritto sia al Comune che alla società dei parcheggi inviando anche delle foto, ma non ho mai ricevuto risposta. Intanto le auto parcheggiano come vogliono e nessuno interviene”.

Secondo quanto riferito, anche i controlli sarebbero rari o comunque non sufficienti a garantire il rispetto delle regole nelle aree interessate.

“Il ragazzo delle strisce blu passa e fa finta di nulla. Alla fine nessuno parcheggia come dovrebbe. Quando mi scadrà l’abbonamento probabilmente farò lo stesso”.

Nel messaggio il cittadino esprime anche amarezza per quella che definisce una carenza di servizi e controlli, sostenendo di aver contattato in passato anche i vigili urbani senza ottenere interventi immediati.

“I servizi sono scadenti. Se chiami i vigili spesso dicono che non hanno personale da mandare. E allora le tasse perché le paghiamo?”

La segnalazione riaccende il tema della gestione dei parcheggi e dei controlli nelle zone con strisce blu, una questione che periodicamente viene sollevata da diversi cittadini.