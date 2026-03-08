🚨 ULTIM’ORA – Paternò, coniugi non rispondono: scatta l’allarme, intervengono Vigili del Fuoco e ambulanze

Momenti di apprensione nella serata di oggi, domenica 8 marzo 2026, a Paternò, dove si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per un soccorso a persona in via Giosuè Carducci.

I pompieri sono entrati all’interno di un’abitazione al secondo piano utilizzando una scala di legno dei Vigili del Fuoco posizionata dall’esterno dello stabile, riuscendo così ad accedere all’appartamento.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118, pronte a prestare assistenza sanitaria.

A far scattare l’allarme, nella serata, sarebbe stata la badante della coppia, preoccupata perché marito e moglie non rispondevano alle chiamate.

Dopo aver tentato inutilmente di contattarli, la donna ha quindi allertato i Vigili del Fuoco.

Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno trovato i due anziani coniugi a terra, ma fortunatamente in buone condizioni di salute, sebbene impossibilitati a rispondere o ad aprire la porta.

Durante le operazioni i mezzi di soccorso si sono posizionati al centro della carreggiata, motivo per cui la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento in sicurezza.

Fortunatamente, dopo i primi attimi di paura, la situazione si è risolta senza gravi conseguenze.