RICOMPENSA PER FEDE NUZIALE PERSA A RAGALNA: APPELLO AI CONCITTADINI

Appello per una fede nuziale smarrita a RagalnaUn cittadino di Ragalna lancia un appello nella speranza di trovare qualcuno che abbia rinvenuto un oggetto molto caro. Questa mattina, intorno alle ore...

Appello per una fede nuziale smarrita a Ragalna

Un cittadino di Ragalna lancia un appello nella speranza di trovare qualcuno che abbia rinvenuto un oggetto molto caro. Questa mattina, intorno alle ore 9, nel parcheggio "Dott. Costa" durante il conferimento dei rifiuti RAEE, è stata smarrita una fede nuziale in oro.

L'anello riporta un'incisione con i nomi "Angelo" e "Bianca", oltre alla data di matrimonio, 18-05-2024. Per chiunque lo avesse trovato, il proprietario – che preferisce rimanere anonimo – è disposto a offrire una ricompensa.

Se avete informazioni o avete ritrovato l'oggetto, siete invitati a contattare il numero 351 746 0721.

L’appello si conclude con un messaggio di fiducia: “Spero che ci siano ancora persone per bene”.