PATERNO'. Ritrovato borsellino con chiavi: all’interno i recapiti di chi l’ha trovato

Un borsellino contenente alcune chiavi è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 30 dicembre, a , lungo via Vittorio Emanuele, di fronte alla farmacia Lavore.

A segnalare il ritrovamento è la signora Gulina, residente nella zona, che ha immediatamente deciso di rendersi disponibile per la restituzione al legittimo proprietario.

Al momento il borsellino si trova in suo possesso ed è custodito in sicurezza, in attesa che chi lo ha smarrito possa riconoscerlo e rientrarne in possesso.

Come recuperare il borsellino

Chiunque riconosca l’oggetto o abbia smarrito recentemente chiavi con borsellino nella zona indicata può contattare direttamente la signora Gulina al seguente numero:

☎️ 347 903 9834

Un piccolo gesto di civiltà che dimostra ancora una volta l’attenzione e il senso di comunità dei cittadini