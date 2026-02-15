Bergamo, tenta di rapire bimba di un anno e mezzo al supermercato : arrestato 37enne

Momenti di panico ieri a Bergamo, dove un uomo ha tentato di sequestrare una bambina di appena un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato. La piccola, nella concitazione, ha riportato la frattura di un femore.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato intorno alle ore 13 presso l’Esselunga di via Corridoni. La bambina si trovava insieme ai genitori, intenti ad uscire dal supermercato, quando sulla porta avrebbero incrociato un cittadino romeno di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato.

Improvvisamente, l’uomo avrebbe afferrato la bambina per le gambe, cercando di portarla via. La madre, però, è riuscita a trattenere la figlia, mentre il padre e alcuni addetti del supermercato sono intervenuti immediatamente, bloccando l’aggressore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Bergamo, che hanno avviato gli accertamenti. Fondamentali per la ricostruzione dell’accaduto sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di chiarire la dinamica dei fatti.

Al termine degli accertamenti è scattato l’arresto del 37enne con l’accusa di tentato sequestro di persona. L’uomo è stato trasferito in carcere e si trova attualmente detenuto presso la casa circondariale di Bergamo.

La bambina, invece, è stata soccorsa e affidata alle cure mediche: durante il tentativo di rapimento ha riportato la frattura di un femore.

Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuali precedenti episodi.