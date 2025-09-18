Paternò, smarrito portafogli con documenti importantissimi: l’appello della proprietaria

Paternò – Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 9:30, in via Bellini n. 3, proprio all’angolo con il negozio Stedan, è stato smarrito un portafogli. Si tratta di un modello Miriade, di colore sabb...

Paternò – Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 9:30, in via Bellini n. 3, proprio all’angolo con il negozio Stedan, è stato smarrito un portafogli. Si tratta di un modello Miriade, di colore sabbia satinato, caratterizzato da una cerniera attorno.

La proprietaria lancia un accorato appello alla cittadinanza, chiedendo collaborazione e senso civico: all’interno del portafogli, infatti, non c’erano soltanto effetti personali, ma anche un documento di grandissima importanza, un atto indispensabile per la vita quotidiana e per il disbrigo di pratiche fondamentali. Un documento di cui la proprietaria non può in alcun modo fare a meno e che rende il ritrovamento ancora più urgente e necessario.

Chiunque si fosse imbattuto nell’oggetto smarrito è caldamente invitato a consegnarlo immediatamente alle autorità competenti o, in alternativa, a contattare direttamente la proprietaria al numero di telefono: 348 938 2920.

Un semplice gesto di responsabilità e solidarietà può risolvere una situazione che, per chi l’ha subita, rappresenta un momento di forte disagio e preoccupazione.