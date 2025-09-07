Paternò, smarrita targa anteriore auto: offresi ricompensa per il ritrovamento
Un nostro lettore ci segnala lo smarrimento della targa anteriore della propria auto (la piccola), probabilmente staccatasi durante la marcia.
L’area del probabile smarrimento comprende Villetta – Scala Vecchia – Stazione – via Libertà.
Il proprietario ha già presentato denuncia di smarrimento presso la Stazione dei Carabinieri.
La targa è contrassegnata dalla sigla DS 136 EW (ultime due lettere parzialmente oscurate in foto per riservatezza). È prevista una piccola ricompensa per l’eventuale ritrovamento.
Contatti utili:
Per qualsiasi segnalazione è possibile scrivere via WhatsApp al 393 9504777 oppure via email a [email protected]
