Paternò, smarrita targa anteriore auto: offresi ricompensa per il ritrovamento

07 settembre 2025 09:14
Oggetti Smarriti
Un nostro lettore ci segnala lo smarrimento della targa anteriore della propria auto (la piccola), probabilmente staccatasi durante la marcia.

L’area del probabile smarrimento comprende Villetta – Scala Vecchia – Stazione – via Libertà.
Il proprietario ha già presentato denuncia di smarrimento presso la Stazione dei Carabinieri.

La targa è contrassegnata dalla sigla DS 136 EW (ultime due lettere parzialmente oscurate in foto per riservatezza). È prevista una piccola ricompensa per l’eventuale ritrovamento.

Contatti utili:
Per qualsiasi segnalazione è possibile scrivere via WhatsApp al 393 9504777 oppure via email a [email protected]
.

