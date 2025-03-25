HAI PERSO UNA CARTA? DUE RITROVAMENTI IN CITTÀ: SI CERCANO I PROPRIETARI
Sono state ritrovate in città due carte smarrite, e ora si cerca il legittimo proprietario per la restituzione.
La prima, una carta gialla Credem, è stata trovata nella serata di ieri in via Vittorio Emanuele alta, nei pressi del panificio. Chiunque la riconosca e possa dimostrare di esserne il titolare può recarsi a ritirarla presso l'attività commerciale "Dal Fornaio" in via Vittorio Emanuele, 329.
La seconda carta, una Agos verde, è stata invece rinvenuta all'interno della "Putia de Carusi" in via Giovanni Verga, nei pressi di X Cassamutua. Anche in questo caso, il proprietario è invitato a recarsi presso il locale per il ritiro.
Si invita chiunque riconosca una delle carte a presentarsi con un documento d'identità per verificarne la legittima appartenenza.