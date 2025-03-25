HAI PERSO UNA CARTA? DUE RITROVAMENTI IN CITTÀ: SI CERCANO I PROPRIETARI

Sono state ritrovate in città due carte smarrite, e ora si cerca il legittimo proprietario per la restituzione.La prima, una carta gialla Credem, è stata trovata nella serata di ieri in via Vittorio E...

A cura di Redazione 25 marzo 2025 09:48

Condividi