Rubrica Oggetti smarriti: chiavi trovate al Viale dei Platani, si cercano i proprietari
Sono state ritrovate questa mattina, presso il parco giochi del Viale dei Platani a Paternò, un mazzo di chiavi che con ogni probabilità appartiene a un’abitazione.Le chiavi, come si vede dalla foto,...
Sono state ritrovate questa mattina, presso il parco giochi del Viale dei Platani a Paternò, un mazzo di chiavi che con ogni probabilità appartiene a un’abitazione.
Le chiavi, come si vede dalla foto, comprendono:
- una chiave di tipo “punzonata”
- una seconda chiave argentata
- un portachiavi a forma di Torre Eiffel
- un’altra piccola chiave nera
Le chiavi sono state ritrovate da un cittadino che ha segnalato il ritrovamento alla nostra redazione per la rubrica “Oggetti Smarriti – 95047”, con l’obiettivo di rintracciare il legittimo proprietario.
Chi le avesse smarrite può contattare su WhatsApp il numero: 393 9504777
per concordare la restituzione.
Diffondete per aiutare a restituirle al proprietario!