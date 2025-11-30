95047

Rubrica Oggetti smarriti: chiavi trovate al Viale dei Platani, si cercano i proprietari

Sono state ritrovate questa mattina, presso il parco giochi del Viale dei Platani a Paternò, un mazzo di chiavi che con ogni probabilità appartiene a un’abitazione.Le chiavi, come si vede dalla foto,...

30 novembre 2025 11:25
Rubrica Oggetti smarriti: chiavi trovate al Viale dei Platani, si cercano i proprietari -
Oggetti Smarriti
Sono state ritrovate questa mattina, presso il parco giochi del Viale dei Platani a Paternò, un mazzo di chiavi che con ogni probabilità appartiene a un’abitazione.

Le chiavi, come si vede dalla foto, comprendono:

  • una chiave di tipo “punzonata”
  • una seconda chiave argentata
  • un portachiavi a forma di Torre Eiffel
  • un’altra piccola chiave nera

Le chiavi sono state ritrovate da un cittadino che ha segnalato il ritrovamento alla nostra redazione per la rubrica “Oggetti Smarriti – 95047”, con l’obiettivo di rintracciare il legittimo proprietario.

Chi le avesse smarrite può contattare su WhatsApp il numero: 393 9504777
per concordare la restituzione.

Diffondete per aiutare a restituirle al proprietario!

