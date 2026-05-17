🔴 Tensione prima di Lecco-Catania: scontri tra tifosi, un ferito in ospedale

Tensione altissima a poche ore dal match del Rigamonti-Ceppi: sul posto ambulanza, automedica, Carabinieri e Polizia. Un 34enne trasportato in ospedale in codice giallo.

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Salgono a 4 i feriti dopo gli scontri tra tifosi prima di Lecco-Catania

Tensione altissima a poche ore dal match del Rigamonti-Ceppi. Sul posto ambulanze, Carabinieri e Polizia dopo la violenta rissa scoppiata nei pressi del bar Stadio. Indagini in corso sulla dinamica degli sc

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, a Lecco, dove si sono verificati violenti scontri tra tifosi nei pressi del bar Stadio, in via Papa Giovanni XXIII, a poche ore dal match tra Lecco e Catania in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

Secondo quanto riportato da PrimaLecco, l’allarme ai soccorsi è scattato intorno alle 17.25. Sul posto sono intervenuti rapidamente un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’automedica, oltre ai Carabinieri e agli agenti della Questura per riportare la situazione sotto controllo.

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla rissa tra gruppi di tifosi. Nel corso degli scontri è rimasto ferito un uomo di 34 anni, successivamente trasportato all’ospedale Manzoni in codice giallo, indice di media gravità.

Per motivi di sicurezza e per evitare ulteriori tensioni, le forze dell’ordine hanno provveduto a chiudere temporaneamente corso Matteotti al traffico, all’altezza della rotonda del liceo Grassi.

La situazione resta monitorata dalle autorità in vista della delicata sfida calcistica tra le due squadre.