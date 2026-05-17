Un vero jet nel centro storico: a Catania il primo Aereo-Scuola d’Italia

Trasporto eccezionale nella notte nel quartiere Antico Corso di Catania, dove un vero business jet turbofan è stato trasferito nella nuova sede dell’I.T.S. Academy Mobilità Sostenibile e Logistica per diventare un innovativo laboratorio didattico dedicato alla manutenzione aeronautica.

Due camion articolati hanno attraversato la città trasportando l’aeromobile dalla zona industriale fino alla nuova struttura dell’ITS Academy. Una volta arrivato a destinazione, il jet è stato sollevato da una gigantesca gru e posizionato nel piazzale dell’istituto grazie anche al supporto della Polizia Municipale.

Si tratta del primo aereo-scuola in Italia interamente dedicato alla formazione dei futuri tecnici manutentori aeronautici secondo gli standard europei EASA Part-66.

Non un semplice simulatore virtuale, ma un vero laboratorio immersivo dove gli studenti potranno lavorare direttamente su cockpit, motori, carrelli retrattili, sistemi avionici e componenti reali dell’aeromobile, proprio come avviene negli hangar aeroportuali.

Il progetto, finanziato con fondi PNRR, punta a trasformare Catania in un polo d’eccellenza nazionale nella formazione tecnica aeronautica e nella mobilità sostenibile.

L’inaugurazione ufficiale della nuova sede è prevista per il 19 giugno 2026.