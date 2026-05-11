Follia a Catania, arrestati due minorenni che terrorizzavano ragazzi in centro

La Polizia di Stato ha arrestato due minorenni che si sono resi responsabili di rapina aggravata ai danni di alcuni coetanei, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

I due ragazzini sono stati notati dai poliziotti della Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali (DIGOS) della Questura di Catania, durante un’attività di controllo e monitoraggio nei pressi di Corso dei Martiri. Nello specifico, i minorenni hanno avvicinato con fare minaccioso un gruppo di coetanei. Uno dei due aveva una pistola nascosta sotto la maglietta, mentre l’altro teneva la mano in tasca, simulando di essere armato. Uno dei ragazzi minacciati, per evitare possibili violente ripercussioni, ha consegnato loro la somma di 20 euro. Negli stessi attimi, i poliziotti sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza il gruppo di giovanissimi e per bloccare i due violenti. Vista la gravità dei fatti, i due fermati sono stati condotti negli uffici della Questura, mediante l’intervento di una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in modo da procedere a tutti gli adempimenti di rito.

I poliziotti della Digos hanno sequestrato la pistola sprovvista del tappo rosso, nascosta da uno dei due giovani sotto la maglietta e, contestualmente, hanno rinvenuto una seconda arma, anche in questo caso priva del tappo rosso, nonché un coltello ad uncino.

Al termine delle verifiche, i due minori sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza, in attesa dell’udienza di convalida.

La somma di 20 euro è stata riconsegnata al legittimo proprietario.