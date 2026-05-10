⚠️⚠️ ATTENZIONE. Da domani chiusure e stop temporanei sulla SS121 fino al 30 giugno

Sulla Catania-Paternò lavori Anas, rallentamenti e traffico interrotto a tratti

Nuovi disagi in arrivo sulla superstrada SS121 Catania-Paternò. Anas ha infatti annunciato una serie di lavori che comporteranno restringimenti di carreggiata, chiusure temporanee degli svincoli e perfino brevi interruzioni complete del traffico fino al prossimo 30 giugno.

Nel dettaglio, da lunedì 11 maggio fino a sabato 16 maggio, nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le 18, saranno effettuati interventi di sostituzione delle tabelle dei portali lungo la SS121 Catanese.

I lavori interesseranno diversi punti della statale, precisamente ai chilometri:

km 9

km 9+950

km 11+300

km 16+500

Durante gli interventi potranno verificarsi restringimenti della carreggiata destra e temporanee chiusure delle corsie di marcia sugli svincoli in direzione Catania-Paternò.

Anas ha precisato che le chiusure saranno limitate nel tempo, ma non si escludono rallentamenti e possibili code soprattutto negli orari di maggiore traffico.

Ma non è tutto. Una seconda ordinanza riguarda i lavori per il prolungamento della rete ferroviaria lungo la tratta compresa tra il km 10+200 e il km 10+600 della SS121.

Per consentire le operazioni di brillamento delle cariche esplosive necessarie ai lavori, sarà necessario interrompere momentaneamente la circolazione veicolare in entrambe le direzioni di marcia, Catania-Paternò e Paternò-Catania.

Le interruzioni del traffico dureranno dai 5 ai 15 minuti e saranno effettuate:

nella fascia oraria 10:00 – 12:00 oppure

nella fascia oraria 14:00 – 16:00

I provvedimenti resteranno in vigore dal 7 maggio fino al 30 giugno 2026.

Previsti anche percorsi alternativi:

per chi viaggia in direzione Catania-Paternò sarà utilizzato lo svincolo Piano Tavola;

per chi viaggia in direzione Paternò-Catania sarà utilizzato lo svincolo Valcorrente.

Anas invita gli automobilisti a prestare massima attenzione alla segnaletica presente sul posto e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto dei possibili rallentamenti lungo l’arteria.