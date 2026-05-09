🔴🔴 AGGIORNAMENTO. Biancavilla, riaperta la SS121 dopo l’incidente: due feriti e atterraggio dell’elisoccorso

Coinvolti tre veicoli, traffico deviato sul posto: in aggiornamento

🔴 +++ AGGIORNAMENTO ANAS +++

SICILIA, STATALE 121 “CATANESE” RIAPERTA A BIANCAVILLA

Al momento si transita a senso unico alternato nel tratto interessato dall’incidente avvenuto questa mattina al bivio Mandarano, nel territorio di Adrano.

Fortunatamente le due persone rimaste ferite non avrebbero riportato gravi conseguenze, nonostante sul posto sia intervenuto anche l’elisoccorso, atterrato in via precauzionale sulla carreggiata.

Traffico ancora rallentato nella zona.

Nuovo incidente stradale nel Catanese. Un sinistro che ha coinvolto tre veicoli si è verificato lungo la vecchia SS121, nel territorio di , all’altezza del km 36,100.

A causa dell’impatto, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con deviazioni predisposte sul posto.

Al momento non si hanno informazioni ufficiali né sull’eventuale presenza di feriti né sulla dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Seguiranno aggiornamenti.