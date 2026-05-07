🚨 ULTIM’ORA – Violento incidente sulla SS121 a Valcorrente: coinvolti pullman e camion

Violento incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la superstrada SS121, nei pressi dello svincolo di Valcorrente in direzione Catania.

Secondo le primissime informazioni, ancora tutte da confermare, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti un pullman, un camion e forse anche un’autovettura. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe inoltre la presenza di un’auto ferma in panne sulla carreggiata, circostanza che potrebbe aver contribuito alla dinamica dell’impatto.

Le immagini arrivate dal luogo dell’incidente mostrano il pullman con la parte anteriore pesantemente danneggiata, il parabrezza completamente distrutto e detriti sparsi sull’asfalto, segno della violenza dello scontro.

Fortunatamente, secondo le informazioni disponibili al momento, non ci sarebbero feriti gravi nonostante il forte impatto tra i mezzi coinvolti.

Al momento della stesura dell’articolo non risultano ancora presenti mezzi di soccorso sul luogo del sinistro.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la circolazione risulta fortemente rallentata in direzione Catania, con disagi anche nella carreggiata opposta verso Paternò.

Seguiranno aggiornamenti.